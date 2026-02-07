I milanesi olimpici: “Un grande orgoglio per la nostra città”

Milano, 7 feb. (askanews) – “Un grande orgoglio per la nostra città. È bello vedere tutto questo movimento internazionale, l’inaugurazione della ceremonia innaugurale è stata stupenda, un sacco di artisti, quindi hanno veramente fatto delle cose bellissime che arricchiscono sicuramente la città di Milano, quindi un grande orgoglio”. Così una signora milanese commenta la manifestazione olimpica che ha preso il via tra Milano e Cortina. “Sicuramente porterà tanta edilizia e tante infrastrutture che poi resteranno e tanto movimento, commercio e turismo che arricchiranno la nostra città durante questo periodo. E penso che rimarranno anche questi effetti nel futuro”.”Sicuramente pensavo in un traffico, in un disastro della città, invece devo dire che è gestito tutto molto bene, è stato tutto organizzato a livello di sicurezza”, commenta un altro milanese.Sulla cerimonia di inaugurazione, anche una riflessione su uno dei grandi simboli di Milano: il tram che per quelli del posto significa “modernità”. “L’emozione è stata forte, tutta la scenografia di San Siro è stata fantastica, vedere Valentino Rossi che pilota il tram con Mattarella a bordo e poi vedere il sincronismo anche con gli altri, con Predazzo e Cortina”.Immagini askanews