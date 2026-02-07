Milano entra nel clima dei Giochi nel giorno d’apertura

Milano, 6 feb. (askanews) – Nel giorno dell’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, mentre la torcia olimpica compie gli ultimi giri in città prima dell’accensione del braciere, Milano è già completamente immersa nel clima dei Giochi.Le piazze e le strade si riempiono di colori e bandiere: atleti arrivati da ogni parte del mondo si concedono una passeggiata tra i luoghi simbolo, dai Navigli al Castello Sforzesco, mentre i fan affollano gli store ufficiali e scatta la sfida a chi sfoggia il look più originale e creativo. “Siamo arrivati oggi a Milano per le Olimpiadi. Abbiamo seguito l’hockey e la Francia ha perso, poi andremo a Cortina e a Bormio”, raccontano dei tifosi francesi. “Sono un fan del curling, seguirò l’hockey e molto curling e vinceremo molte medaglie d’oro”, spiega un tifoso statunitense.Una festa che parla tutte le lingue del mondo e che, ancora prima delle gare, trasforma Milano nel cuore pulsante delle Olimpiadi.