Olimpiadi, la Milano antagonista scende in piazza con le Utopiadi

Milano, 7 feb. (askanews) – ProPal, No Ice, diverse realtà antagoniste milanesi contro gli sprechi dei Giochi Olimpici e ambientalisti. L’ormai abituale corteo del fine settimana ProPal, il primo con numeri di rilievo dopo la manifestazione di Torino, é partito da Piazzale Medaglie d’Oro a Milano riunendo diverse anime.”Ice=SS”, “Giochi d’inverno, giochi d’inferno” tra gli slogan esposti durante il corteo, con riferimenti alle Utopiadi, le iniziative di contestazione dell’area antagonista contro i giochi olimpici Milano Cortina 2026. Performance musicali, canti sulla purezza della montagna e una esibizione per ricordare le centinaia di larici abbattuti per far spazio alla pista da bob dei Giochi Olimpici.Il percorso del corteo nella zona Sud del centro cittadino, verso il quartiere Corvetto, in periferia con un passaggio in via Brembo, nei pressi di Corso Lodi e all’altezza della parte posteriore del Villaggio Olimpico.