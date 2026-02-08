Calcio, risultati serie A, oggi in campo Inter e Juventus

Roma, 8 feb. (askanews) – Sfuma il successo in rimonta per la Fiorentina che ribalta la gara ma poi subisce il pari del Toro nel recupero. Finisce 2-2 l’ultimo anticipo della 24esima giornata. Parte in salita la gara della squadra di Vanoli: al 26′ i granata si portano in vantaggio grazie a un gol di Casadei. Nella ripresa la Fiorentina alza il ritmo e in 6′ la ribalta: Salomon accorcia le distanze e poi Kean trova la rete del vantaggio. Il Toro ci prova e nel recupero trova il 2-2 con Maripan. Questi i risultati e la classifica:

Ventiquattresima giornata: Verona-Pisa 0-0, Genoa-Napoli 2-3, Fiorentina-Torino 2-2, domenica 8 febbraio ore 12.30 Bologna-Parma, ore 15 Lecce-Udinese, ore 18 Sassuolo-Inter, ore 20.45 Juventus-Lazio, lunedì 9 febbraio ore 18.30 Atalanta-Cremonese, ore 20.45 Roma-Cagliari. 18 febbraio ore 20.45 Milan-Como.

Classifica: Inter 55, Milan 50, Napoli 49, Juventus 45, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma, Cremonese e Genoa 23, Lecce, Fiorentina 18, Pisa e Verona 15.

Venticinquesima giornata (13-16 febbraio): Venerdì 13 febbraio ore 20.45 Piza-Milan, sabato 14 febbraio ore 15 Como-Fiorentina, ore 18 Lazio-Atalanta, ore 20.45 Inter-Juventus, domenica 15 febbraio ore 12.30 Udinese-Sassuolo, ore 15 Cremonese-Genoa, Parma-Verona,ore 18 Torino-Bologna, ore 20.45 Napoli-Roma, lunedì 16 febbraio ore 20.45 Cagliari-Lecce.