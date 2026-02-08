Giappone, Meloni: congratulazioni e buon lavoro alla mia amica Sanae

Roma, 8 feb. (askanews) – “Congratulazioni di cuore al Primo Ministro Sanae Takaichi per l’importante successo conseguito alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Rappresentanti del Giappone”. Lo afferma su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, allegando al messaggio una immagine di un suo incontro con l’esponente nipponica.

“Le nostre Nazioni – prosegue – sono unite da una profonda amicizia e da un partenariato strategico che continua a rafforzarsi grazie al rapporto di fiducia sincera e di collaborazione costruttiva che abbiamo saputo costruire in questi anni tra i nostri Governi”.

“Porto sempre negli occhi e nel cuore la straordinaria accoglienza ricevuta durante la mia visita di gennaio, che ha ulteriormente consolidato il legame tra le nostre Nazioni. L’Italia continuerà con convinzione a camminare al fianco del Giappone per affrontare insieme le sfide globali, promuovere crescita, sicurezza e stabilità e rendere ancora più profondo il rapporto che ci unisce. Buon lavoro alla mia cara amica Sanae – conclude Meloni – e al nuovo Parlamento giapponese”.