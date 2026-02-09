Hyundai cresce in Europa nel 2025, vendite a 603mila, boom elettrificati

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai Motor Europe chiude il 2025 con risultati solidi e in crescita, rafforzando la propria presenza nei mercati europei e confermando l’efficacia della strategia di elettrificazione. Nel corso dell’anno, il Brand ha registrato 603.542 immatricolazioni di autovetture nei mercati EU35 – che comprendono Unione Europea, EFTA, Regno Unito, Europa orientale e Turchia – raggiungendo una quota di mercato del 4,2%. Particolarmente rilevante la performance nel segmento dei veicoli elettrificati (xEV), che ha fatto segnare una crescita dei volumi del 24% rispetto all’anno precedente. A trainare l’espansione sono stati soprattutto i veicoli elettrici a batteria (BEV), in aumento del 48%, mentre le motorizzazioni ibride (HEV) e ibride plug-in (PHEV) hanno registrato una crescita complessiva dell’11%. Con un mix di vendite EV pari al 18% in Europa, Hyundai dimostra di avanzare con decisione in un contesto di mercato sempre più competitivo e dinamico. Risultati positivi anche nei principali mercati nazionali. In Italia, Hyundai ha mantenuto stabile la propria quota di mercato al 3,0%, con 47.046 unità vendute, distinguendosi per un mix xEV superiore di 9 punti rispetto alla media del mercato. Da segnalare in particolare il successo delle motorizzazioni full-hybrid, che rappresentano il 27% delle vendite del Brand contro il 13% della media nazionale. Nel Regno Unito, i volumi sono cresciuti fino a 93.124 unità, il secondo miglior risultato di sempre per Hyundai nel Paese, consentendo al marchio di salire dal nono al sesto posto nel mercato delle autovetture.

In Germania, Hyundai si è confermata come il brand asiatico più venduto, con 92.890 unità immatricolate e una quota di mercato del 3,3%; le vendite di veicoli elettrici sono aumentate del 49%, portando il mix EV al 27%. In Spagna, il marchio ha raggiunto il miglior risultato di sempre con 64.467 unità e una quota del 5,8%, consolidando il quarto posto tra i brand più venduti. Performance positive anche in Francia, dove Hyundai rientra nella top ten con una quota del 2,8% e 45.623 immatricolazioni, e in Turchia, mercato in cui le vendite sono cresciute del 10% fino a 67.368 unità. Il successo della strategia di elettrificazione è confermato anche dai risultati di prodotto: INSTER si posiziona al secondo posto nel segmento A dei veicoli elettrici nella regione, con 33.917 unità vendute, ed è stato premiato come World Electric Vehicle 2025. TUCSON, disponibile nelle versioni HEV, PHEV e ICE, è invece leader nel canale privato dei C-SUV europei con una quota di mercato del 5,3%.

Guardando al futuro, Hyundai punta ad ampliare ulteriormente la propria gamma elettrificata: entro i prossimi 18 mesi sono previsti cinque nuovi modelli, tre dei quali di segmento B, con l’obiettivo di arrivare a una gamma completamente elettrificata entro il 2027. Parallelamente, prosegue il rafforzamento della presenza industriale e tecnologica in Europa, con investimenti significativi negli stabilimenti produttivi e nei centri di ricerca e sviluppo in Repubblica Ceca, Turchia e Germania, a conferma dell’impegno a lungo termine del Gruppo nella regione.

