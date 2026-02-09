Niente medaglie per l’Italia nella combinata maschile: Paris-Sala in 5^ posizione, settimi Franzoni-Vinatzer. Oro alla Svizzera

BORMIO (ITALPRESS) – Quinto e settimo posto per l’Italia nella combinata a squadre di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo il primo posto in discesa di Giovanni Franzoni, Alex Vinatzer non è riuscito a mantenere il vantaggio arrivando a +1.22, in settima posizione. Quinto posto per la coppia Paris-Sala (+1.12), 14esimi Casse-Sala (+2.13). A vincere l’oro la Svizzera 2 con Von Allmen e Nef, argento per Kriechmayr/Feller e Odermatt/Meillard.

