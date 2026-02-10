Assalto portavalori, Conte: sfiorata tragedia, servono più agenti

Roma, 10 feb. (askanews) – “Pensare che dall’altra parte del mare, in Albania, abbiamo da quasi 2 anni quasi 1 miliardo e tanti agenti impegnati sui centri vuoti in Albania per un capriccio della Presidente del Consiglio fa rabbia. Da tempo i rappresentanti sindacali delle forze dell’ordine denunciano carenze di organico, assenza di servizi e prevenzione adeguata sul territorio. Sulla Brindisi-Lecce in tanti hanno rischiato grosso, con fucili puntati ed esplosioni mentre erano semplicemente in coda per il traffico”. Lo ha scritto sui sui canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rilanciando la foto della rapina di ieri.

“Si è evitata la tragedia per un soffio e i Carabinieri – svolgendo con prontezza e professionalità il proprio servizio – hanno dovuto affrontare anche un conflitto a fuoco prima di fermare due persone. Il Governo – ha concluso l’ex premier – si preoccupi di aumentare i presidi e i servizi in giro per l’Italia: siamo sguarniti, mancano 23mila poliziotti e carabinieri mentre a Palazzo Chigi si parla del comico Pucci”.