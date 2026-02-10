Il curling si tinge d’azzurro, Constantini e Mosaner di bronzo nel doppio misto

CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Arriva la seconda medaglia olimpica in carriera nel doppio misto di curling per Stefania Constantini e Amos Mosaner. Campioni quattro anni fa a Pechino e battuti ieri in semifinale dagli Stati Uniti, i due azzurri si consolano col bronzo a Milano-Cortina, superando nella finale per il terzo posto la Gran Bretagna per 5-3. E’ la medaglia numero 11 per l’Italia in questi Giochi Invernali.

Per il tandem tricolore è anche una piccola rivincita su Jennifer Dodds e Bruce Mouat, contro i quali avevano perso per 9-6 durante il round robin olimpico circa 48 ore prima del match odierno.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).