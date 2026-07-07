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a Francavilla in Sinni, atto vandalico accende il post voto. Sversamento di olio motore nel parcheggio di piazza Gianturco. Il Comune chiede l’aiuto dei cittadini per risalire ai responsabili.

POTENZA – Brutto episodio a Francavilla in Sinni, dove è stato commesso un deprecabile atto vandalico attraverso lo sversamento di una tanica di olio motore che ha imbrattato il parcheggio in via Gianturco. A denunciare quanto avvenuto è stata l’amministrazione comunale, che ha anche reso pubblica l’intenzione di non tollerare simili azioni. «L’Amministrazione Comunale – fa sapere lo schieramento guidato dal sindaco, Pasquale Ciancia – condanna con fermezza il grave atto di vandalismo perpetrato ai danni del nostro territorio, come documentato nella foto, che mostra lo sversamento intenzionale di olio motore sul parcheggio di via Gianturco. Gesti del genere dimostrano una totale mancanza di rispetto per il bene comune, per l’ambiente e per l’intera cittadinanza di Francavilla in Sinni. Si tratta di azioni incivili che non saranno in alcun modo tollerate».

ATTO VANDALICO A FRANCAVILLA SINNI:LA REAZIONE DELLA CITTADINANZA, LA DENUNCIA ALLE FORZE DELL’ORDINE E L’APPELLO DEL COMUNE

Dell’accaduto, che ha scatenato la reazione indignata via social degli abitanti, sono state anche avvisate le forze dell’ordine.«Ci siamo già attivati prontamente per denunciare l’accaduto – prosegue l’amministrazione comunale – e abbiamo avvisato le autorità competenti e le Forze dell’ordine, che sono al lavoro per individuare i responsabili attraverso tutti i mezzi a disposizione. Chi danneggia il nostro paese ne risponderà nelle sedi opportune. Invitiamo tutta la cittadinanza a collaborare: se qualcuno ha visto qualcosa o è in possesso di informazioni utili, è pregato di contattare tempestivamente l’Amministrazione o le autorità. La cura e la difesa del nostro paese appartengono a tutti noi. Non permetteremo a pochi incivili di deturpare la bellezza e il decoro di Francavilla».

LE TENSIONI POST-ELETTORALI, IL RICORSO AL TAR E LA CHIUSURA TEMPORANEA DELL’ISOLA ECOLOGICA

Dunque la comunità del borgo in riva al Sinni fatica ancora a ritrovare serenità, dopo l’esito delle ultime elezioni comunali che ha visto la lista del sindaco uscente Romano Cupparo, uscire sconfitta per una manciata di voti.Lo stesso gruppo di minoranza, “Insieme si può”, ha presentato ricorso al Tar della Basilicata per delle presunte incongruenze relative ai verbali delle votazioni. Irregolarità che lo stesso attuale primo cittadino ha respinto, dichiarando ai nostri microfoni il rispetto della normative in tutte e 4 le sezioni. Sulla questione, l’udienza a Potenza è stata fissata al prossimo 23 settembre. Successivamente, attraverso un’ordinanza, Ciancia ha disposto la chiusura temporanea dell’Isola ecologia, per «la mancanza dell’Autorizzazione unica ambientale», individuandone quale responsabile «la gestione passata» e precisando di voler fare «piena luce» sulla vicenda.

Adesso c’è stato lo sversamento dell’olio, ovviamente non possiamo né vogliamo affermare ci sia un collegamento con tutto quanto sia successo nell’ultimo mese, ma registriamo comunque un fatto di cronaca di cui, in riferimento a Francavilla, che si è sempre contraddistinta quale modello di civiltà.