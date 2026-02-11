Milano-Cortina, Mattarella incontra Goggia: raccogliamo tante medaglie

Cortina, 11 feb. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Cortina e ha ricevuto la visita della campionessa di sci alpino Sofia Goggia, accompagnata dal presidente del CONI Luciano Buonfiglio. “Complimenti, terza Olimpiade e terza medaglia – ha detto il Capo dello Stato alla sciatrice – era difficile. Domani assisterò alla gara, stiamo raccogliendo una grande quantità di medaglie”.

“Abbiamo una bella squadra – ha detto ancora Mattarella -. Occorrerebbe far capire ai tifosi e ai telespettatori che cosa c’è dietro la vostra preparazione”. Il presidente poi ha chiesto notizie di Lindsey Vonn e, rivolgendosi a Buonfiglio, ha detto “state dando un’immagine di vitalità e di organizzazione”.

La chiacchierata infine è scivolata sul calcio e il presidente ha scherzato con Sofia Goggia, tifosa dell’Atalanta, su Gasperini: “Lo sa perché è bravo? – ha chiesto il Capo dello Stato – Perché è stato due anni al Palermo”.