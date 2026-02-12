Chiusa la Pineta Monumentale di Fregene: avvistati 6 lupi

Roma, 12 feb. (askanews) – “A partire da oggi, 12 febbraio 2026,

e fino al termine dell’emergenza, con apposita Ordinanza

sindacale, è stata disposta la chiusura al pubblico della Pineta

Monumentale di Fregene. Il provvedimento si è reso necessario a

seguito dell’avvistamento, all’interno dell’area, di un branco

composto da sei esemplari di lupo. Considerata l’elevata

frequentazione della pineta da parte di cittadini, anche in

presenza di animali domestici, l’Amministrazione ha ritenuto

opportuno adottare una misura precauzionale finalizzata alla

tutela della pubblica incolumità”. Così sui social il Comune di

Fiumicino che spiega: “Al tempo stesso, il provvedimento intende

garantire la salvaguardia del lupo, specie protetta e di grande

valore per l’equilibrio dell’ecosistema e la biodiversità del

territorio”.