Chiusa la Pineta Monumentale di Fregene: avvistati 6 lupi

Roma, 12 feb. (askanews) – “A partire da oggi, 12 febbraio 2026,
e fino al termine dell’emergenza, con apposita Ordinanza
sindacale, è stata disposta la chiusura al pubblico della Pineta
Monumentale di Fregene. Il provvedimento si è reso necessario a
seguito dell’avvistamento, all’interno dell’area, di un branco
composto da sei esemplari di lupo. Considerata l’elevata
frequentazione della pineta da parte di cittadini, anche in
presenza di animali domestici, l’Amministrazione ha ritenuto
opportuno adottare una misura precauzionale finalizzata alla
tutela della pubblica incolumità”. Così sui social il Comune di
Fiumicino che spiega: “Al tempo stesso, il provvedimento intende
garantire la salvaguardia del lupo, specie protetta e di grande
valore per l’equilibrio dell’ecosistema e la biodiversità del
territorio”.
