Gli azzurri di Gattuso con Francia, Belgio e Turchia in Nations League

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Saranno Francia, Belgio e Turchia le avversarie dell’Italia di Gennaro Gattuso nel girone A della Lega A di Nations League. Questo l’esito del sorteggio effettuato oggi a Bruxelles. La fase a gironi dell’edizione 2026/2027 inizierà dal 24 settembre al 6 ottobre 2026. Le ultime due giornate si terranno dal 12 al 17 novembre. I play-off sono in programma a marzo, la final four a giugno del 2027.

Questa la composizione dei gironi delle 4 leghe:

LEGA A

Girone A: Francia, ITALIA, Belgio, Turchia

Girone B: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

Girone C: Spagna, Croazia, Inghilterra, Repubblica Ceca

Girone D: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

LEGA B

Girone A: Macedonia, Scozia, Slovenia, Svizzera

Girone B: Georgia, Irlanda del Nord, Ucraina, Ungheria,

Girone C: Austria, Irlanda, Israele, Kosovo

Girone D: Bosnia, Polonia, Romania, Svezia

LEGA C

Girone A: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino

Girone B: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia/Gibilterra

Girone C: Kazakistan, Slovacchia, Isole Far Oer, Moldavia

Girone D: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo/Malta

LEGA D

Girone A: Gibilterra/Lettonia, Malta/Lussemburgo, Andorra

Girone B: Lituania, Azerbaijan, Liechtenstein

