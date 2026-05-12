Scomparso a Scanzano: ritrovato morto Nicola Scarascia

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Ritrovato morto a Scanzano Jonico Nicola Scarascia, il 52enne scomparso da giorni. Inutili le ricerche, gli inquirenti indagano sulle cause.

SCANZANO JONICO (MATERA)- È stato ritrovato senza vita Nicola Scarascia, l’uomo di 52 anni, residente in Germania e domiciliato da qualche giorno a Scanzano Jonico, città dove risiede la sua famiglia.

Dopo giorni di spasmodiche ricerche con tutte le forze dell’ordine coinvolte, a nulla è valso lo sforzo di Istituzioni, volontari e familiari per ritrovarlo. Il corpo dell’uomo, ormai senza vita, è stato trovato pochi minuti fa. Gli inquirenti indagano sulle cause che hanno portato a questo triste epilogo che ha scosso una cittadina intera.