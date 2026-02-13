Renault Twingo E-Tech Electric, al via gli ordini della versione Evolution

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato europeo delle auto elettriche evolve rapidamente e la richiesta di modelli accessibili è sempre più forte. Renault risponde con Twingo E-Tech Electric, ora ordinabile in Italia nella versione Evolution al prezzo di lancio di 19.500 euro, incentivi esclusi.

E’ l’elettrica più accessibile di sempre per la Casa francese e mantiene la promessa di offrire un modello sotto la soglia dei 20mila euro. Per raggiungere questo obiettivo, Renault ha ripensato profondamente progettazione e industrializzazione, facendo leva anche sulle competenze di Ampere.

Twingo E-Tech Electric introduce per il Gruppo una batteria LFP (Litio-Ferro-Fosfato), tecnologia che utilizza materiali più abbondanti come ferro e fosfato, riducendo la dipendenza da metalli critici quali cobalto e nichel. L’architettura cell-to-pack consente di integrare un maggior numero di celle nello stesso spazio, abbattendo i costi: nel complesso, la scelta tecnica permette una riduzione di circa il 20% del costo della batteria.

Non solo prezzo competitivo, ma anche TCO contenuto: consumi ai vertici del segmento grazie all’efficienza del motore e al lavoro sull’aerodinamica. Progettata per l’ambiente urbano, punta a ridurre del 60% la carbon footprint rispetto a city car termiche equivalenti. La versione Techno è disponibile da 21.100 euro, mentre prosegue in Italia il tour “Hello Twingo” in vista del lancio ufficiale in primavera.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).