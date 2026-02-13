Sanremo, Mattarella: festival importante per milioni di persone

Roma, 13 feb. (askanews) – Il festival di Sanremo dà “un contributo alla vita culturale del nostro paese, alla società, alla vita del nostro paese. E sarà per milioni e milioni di persone un appuntamento di grande importanza”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale Carlo Conti e i cantanti del prossimo festival di Sanremo.

“Il messaggio che viene dato è ogni anno una scoperta straordinaria che tutti facciamo quando il festival va in onda – ha sottolineato il capo dello Stato ricordando quanto adesso conti anche l’immagine – e quindi quello che fate è l’espressione della vostra capacità artistica, del vostro protagonismo di artisti”.