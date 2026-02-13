Sanremo, Pausini: da Mattarella messaggio importante su musica pop

Milano, 13 feb. (askanews) – “Io ho avuto il piacere di incontrare altre volte il nostro Presidente Mattarella e nonostante questo quando entra nella sala un attimo di batticuore ce l’hai. La cosa più bella ed emozionante che abbiamo vissuto tutti noi cantanti è stato quando il nostro Presidente ci ha detto che la musica pop, la musica popolare italiana è una parte molto importante della cultura del nostro Paese. “Raramente in questi 33 anni di carriera io ho visto esporsi le istituzioni in questo modo, specialmente la più grande autorità del nostro Paese. Quindi, sinceramente, sono commossa perché spesso veniamo definiti come quasi giullari, praticamente per far divertire le persone. Certo, la musica è anche questo, è anche divertimento, ma ognuno la fa alla propria maniera, con la propria voce e lo facciamo veramente sinceramente e cercando di dare qualità, senza dimenticarci mai che veniamo dall’Italia e rappresentiamo una parte del nostro Paese con la nostra musica. Grazie Presidente Mattarella!” Così Laura Pausini al termine dell’incontro col Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che l’ha ricevuta al Quirinale insieme a Carlo Conti e ai cantanti della prossima edizione di Sanremo.”Il Presidente conosce tante cose e ci ha raccontato che si ricorda del primo vero Sanremo, lui aveva dieci anni e si ricorda esattamente di alcuni cantanti, della voce narrante perché allora andava nella radio. È stato emozionante sentire tanti aneddoti che ci ha raccontato della sua vita con la musica” ha continuato la Pausini che sarà co-conduttrice al Festival per tutte e cinque le serate.