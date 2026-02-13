Scioperi, Lega a Landini: Cgil ha memoria corta come su contratti da 5 euro

Roma, 13 feb. (askanews) – “Maurizio Landini, riferendosi al Ministro Matteo Salvini, sostiene che “non c’è sciopero che non voglia precettare”. Il leader della Cgil conferma di avere la memoria corta, come quando siglava accordi per 5 euro all’ora nel settore della vigilanza per poi invocare il salario minimo: Salvini non ha voluto precettare, per esempio, in occasione dello sciopero della Cgil sulla Flottilla a ottobre. L’obiettivo era offrire una prova di dialogo per non infiammare gli animi. Purtroppo, in quella occasione come per queste straordinarie Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la Cgil soffia sul fuoco e tifa contro l’Italia. Per fortuna, al governo c’è la Lega che ha voluto i Giochi grazie al lavoro di ministri e governatori, e all’opposizione c’è la Cgil che firma contratti da 5 euro e non sa gestire nemmeno i suoi bilanci siciliani che lamentano buchi milionari”. Così una nota della Lega.