Casapound, Piantedosi: vedremo la sentenza, è normativa complessa

Bologna, 14 feb. (askanews) – “Vediamo, vediamo. Non ho visto ancora la sentenza, ho visto che ci sono diverse interpretazioni su quello che c’è scritto”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto a margine di un evento a Bologna a chi gli chiedeva se CasaPound andrebbe sciolta.”Non è una normativa facile”, ha aggiunto il ministro. “Se nel corso dell’epoca repubblicana non è quasi mai successo, solo quei due casi a cui si fa riferimento, e la stessa CasaPound non è mai stata assoggettata e altre organizzazioni, vuol dire che c’è una certa complessità. Vedremo che cosa dice la sentenza”.