Darderi batte Martinez e vola in semifinale a Buenos Aires nel giorno del suo compleanno

ROMA (ITALPRESS) – Luciano Darderi lancia la sua sfida in semifinale allo “IEB+ Argentina Open”, ATP 250 sulla terra battuta del Buenos Aires Lawn Tennis Club (montepremi 675.310 dollari). Il numero 22 del mondo ha battuto con il punteggio di 7-5, 6-1 lo spagnolo Pedro Martinez, ex numero 36 del mondo oggi 94 e giocherà oggi, giorno del suo 24mo compleanno, la sua prima semifinale nel torneo. A due vittorie dall’ingresso in Top 20, matematico in caso di conquista del titolo, Darderi giocherà a Buenos Aires la sua settima semifinale ATP, tutte disputate sulla terra battuta. Ritroverà Sebastian Baez, numero 34 del mondo che ha vinto il derby con Camilo Ugo Carabelli 4-7, 7-6(5) 6-2.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).