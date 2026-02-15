Il 23 febbraio torna “Suunto Vertical Week”: sfida globale di salita

Milano, 15 feb. (askanews) – Dal 23 febbraio al 1 marzo torna “Suunto Vertical Week 2026”, una sfida globale attraverso la registrazione delle proprie attività outdoor da qualunque luogo, che confluiscono sulla nota piattaforma Strava, che salva le singole performance e le mette a confronto con quelle degli altri partecipanti in classifiche condivise.

“Vertical” sta per dislivello: si sommano dunque tutti i metri che si percorrono solo in salita. Se si parte a 200 metri e si arriva a 800, si accumulano 600 metri di salita. Se poi si scende e si risale, i metri di salita si aggiungono ancora: non conta però la discesa ma quanta quota si guadagna, tratto dopo tratto. L’obbiettivo della challenge è arrivare a 10 milioni di metri complessivi percorsi in salita e collegare il risultato a una donazione per “Protect Our Winters Europe”: 1 euro ogni 1.000 metri accumulati.

Le attività vanno dalla corsa all’escursionismo, dal ciclismo allo sci alpinismo fino all’alpinismo vero e proprio, con la possibilità di procedere secondo il proprio ritmo. Nelle edizioni recenti l’Italia è stata tra i Paesi più presenti: dopo il primo posto del 2024, nel 2025 ha chiuso terza per dislivello totale accumulato, dietro Francia e Spagna. Per partecipare bisogna registrare le attività con un dispositivo Suunto e collegare il proprio account Strava nella Suunto app, così che i metri di salita vengano conteggiati. Durante la settimana è disponibile anche un quadrante dedicato “Vertical Week” e, per chi vuole seguire con più dettaglio l’andamento delle salite, sono previste funzioni di supporto alla lettura del profilo altimetrico e al controllo dello sforzo, compresa una modalità pensata per le ripetute in salita.

Suunto è il marchio finlandese nato nel 1936 grazie a Tuomas Vohlonen e, nel tempo, si è legata a strumenti per l’orientamento e l’outdoor, dalle bussole ai dispositivi per immersione e alta quota, fino agli attuali orologi GPS usati per registrare e analizzare allenamenti e uscite.

Foto di Thomas Monsorno