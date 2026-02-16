Calcio, Napoli-Roma 2-2, Conte: “Stiamo onorando la maglia”

Roma, 16 feb. (askanews) – Termina in parità al ‘Maradona’, pareggio che mantiene gli azzurri a +3 sui giallorossi nella corsa Champions. Al 7′ la sblocca il solito Malen, che premia l’assist di Zaragoza. Prima dell’intervallo rimedia Spinazzola (deviazione di Pisilli), ex della sfida che poi impegna Svilar. Lo scatenato Malen segna il suo quinto gol in 6 gare con la Roma trasformando il rigore procurato da Wesley, ma Alisson Santos fissa il definitivo 2-2.

“Credo sia giusto ringraziare i tifosi della Curva perché non è scontato riconoscere ciò che stiamo facendo questa stagione – le parole di Antonio Conte a Dazn – Stiamo onorando la maglia e stiamo combattendo per la città, sono contento per i ragazzi: so cosa stanno facendo e che periodo stiamo affrontando da inizio anno. Rimontare la Roma due volte non era semplice, penso che ai punti avremmo meritato noi. Direi che è stata una bella partita, è stata una gara divertente, ‘inglese’, dobbiamo continuare a costruire il futuro dopo queste 13 partite, in quale competizione europea andremo a qualificarci. Stiamo andando oltre gli ostacoli”.

Alisson ha avuto un impatto decisivo: “Sono due ragazzi, Giovane e Alisson, che il club ha preso a gennaio e sapete che non potevamo fare mercato, quindi lo abbiamo fatto a costo zero. Sono con noi da due settimane e hanno bisogno di capire le situazioni nostre: rispetto a Giovane, è più bravo nell’uno contro uno, quando ti punta ti può saltare. Sono due ragazzi che hanno cambiato totalmente vita e sono contento: hanno voglia e umiltà, senza spocchia e presunzione e accettano il fatto di dover capire prima le dinamiche di gioco”.

Sull’infortunio di Rrahmani “Rrahmani non so come sta, ormai uno in più o uno in meno non è un problema. Troveremo una soluzione. Parlare sempre di infortuni diventa stupido. Non so se ci sarà nella prossima partita: se ci sarà, ci farà piacere altrimenti troveremo una soluzione”.

Gasperini si gode Malen: “Noi finiamo spesso con questi ragazzi, devono crescere e mettere minuti e personalità. Sono minuti fondamentali delle partite dove bisogna avere energia e freschezza: c’erano situazioni molto positive che potevano essere tradotte meglio per noi”. Malen ancora una volta decisivo. “Sono sempre stato stra-convinto. Ha le caratteristiche migliori per un attaccante: rapido, veloce, sa tirare e scambiare con i compagni. Sta segnando con grande frequenza ed è messo nelle condizioni di essere costantemente pericoloso. Possiamo fare sempre meglio con lui, se riusciamo a recuperare Dybala, Wesley. Il rigore era molto pesante, ma lui calcia bene anche le punizioni. Non era facile contro Milinkovic-Savic, copre bene la porta e ne ha parati tanti”.

L’impatto del match è sempre devastante: “Questo atteggiamento lo abbiamo avuto sempre in campionato, anche nel girone di andata. Con Malen avremmo qualche punto in più. Questa squadra con l’atteggiamento non ha avuto problemi, abbiamo perso contro le prime e cadendo nei finali con le prestazioni. Usciamo dalle sfide con Milan e Napoli con qualche rammarico”.