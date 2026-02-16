Sanremo, Elettra Lamborghini: quest’anno sento una grande pressione

Milano, 16 feb. (askanews) – Elettra Lamborghini è in gara alla 76 edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026 con il suo nuovo brano “Voilà”. Per la “Twerking Queen” essere a Sanremo è un collage di sensazioni: “Sicuramente sia emozioni che ricordi che paure. Nel senso che comunque il primo anno ero un po’ inconsapevole, quindi l’ho presa un po’ così e mi sono divertita tantissimo, ho dei ricordi stupendi e mi ricordo anche quando sul palco mi stavo per svenire. L’anno scorso uguale quando sono adatta da conduttrice. L’emozione rimane sempre, anche un po’ la paura. Quest’anno ho tanta voglia di mostrare dei cambi e quindi ho molta pressione. Quest’anno, devo usare un aggettivo, direi una grande pressione”.Scritto con Andrea Bonomo, Edwyn Roberts e Pietro Celona, “Voilà” è un brano squisitamente pop che si muove fra sonorità a metà fra gli ABBA e Raffaella Carrà. “Voilà parla anche di Raffaele La Carrà che per me è stato un mito. Diciamo che parla del vivere bene la vita del divertirsi, del non pensare troppo, della spensieratezza, è un inno al divertimento”. Poi aggiunge: “Questo è un brano che sento veramente mio. Il mio desiderio è portare spiensieratezza e far ballare tutti in questi tempi bui. Voilà” è un viaggio su una cabrio senza targa, quando si è innamorati e si hanno gli occhi che paiono amarene, si litiga ma alla fine si finisce a ballare sotto le stelle”.