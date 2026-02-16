Sanremo, Nicolò Filippucci: “L’ansia si trasforma in adrenalina”

Milano, 16 feb. (askanews) – Nicolò Filippucci, vincitore di Sanremo Giovani, parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo, tra le Nuove Proposte, portando sul palco dell’Ariston il suo brano “Laguna” (Warner Records Italy / Warner Music). “Sanremo è un palco molto importante. Ho sempre visto il festival di Sanremo sin da piccolo. Mi ricordo il divano con i miei genitori, con gli amici. Poter cantare sul palco dell’Ariston, soprattutto a 19 anni, non avrei mai immaginato di avere questa possibilità e sono veramente molto emozionato. Ovviamente c’è sempre quel pizzico d’ansia che però aiuta, che si trasforma poi in adrenalina”.Power ballad intensa e viscerale, “Laguna” mette in luce la straordinaria sensibilità interpretativa e la potenza vocale di Nicolò. “Laguna è un pezzo che parla di una storia, una storia che è finita, purtroppo, e racconta un po’ tutti quei sentimenti, quelle emozioni che si provano quando qualcosa finisce. A me piace raffigurarle in questa proprio laguna, come un po’ richiama anche la copertina, come se sono io che mi getto, mi lancio in questa laguna di pensieri.Un brano in cui le onde diventano metafora dei ricordi d’amore che riaffiorano, senza mai dissolversi del tutto. Un dialogo tra luce e ombra, melodia e malinconia, che racconta la bellezza di ciò che resta, anche quando tutto sembra perduto. Laguna, inoltre, fa da apripista al suo prossimo progetto discografico, in uscita in primavera.Dopo esser stato l’opening act del Capodanno di Roma al Circo Massimo e l’esperienza sanremese, Nicolò Filippucci è pronto a portare la sua musica su un palco tutto suo: il 13 aprile si terrà il suo primo concerto ai Magazzini Generali di Milano, “La prima volta insieme”, prodotto da Magellano Concerti.