Una tifosa italiana: per Milano le Olimpiadi sono un’occasione unica

Milano, 17 feb. (askanews) – Da Torino 2006 a Milano Cortina 2026. Ecco come la pensa chi ha vissuto intensamente le prime e sta vivendo da tifosa i Giochi invernali attualmente in corso. La sua esperienza delle Olimpiadi: come la potrebbe descrivere?”Marginale, perché guardo alcune discipline in tv. In città oggi è la prima giornata, per cui abbiamo visitato casa Corea. E speravamo non ci fosse questa folla per Casa Esselunga, di cui sto ammirando l’allestimento che trovo geniale, veramente esteticamente perfetto”.Che discipline ha visto? Chi ha visto di campioni in tv?”Campioni? Beh, insomma, la Brignone per forza”.E lì volevo arrivare.”La Brignone per forza. Poi lo short track di velocità, la Lollobrigida, lo slittino”.E queste Olimpiadi a Milano come le ha trovate?”Le Olimpiadi a Milano? Allora, sono partite un po’ tardi. Rispetto a come ho vissuto Torino 2006, dove la città si è entusiasmata subito con tantissimo marketing, tantissime presenze di immagine olimpica in Torino, qui è partita in sordina fino a poco prima dell’apertura. Cioè, a parte qualche logo qui e là… dico marketing, ecco, abbinato appunto a Esselunga o altri partner commerciali, vedo che la città partecipa. Non ho sentito commenti negativi sul caos. Ma insomma, è un’occasione unica direi”.