Appello per la “rinascita” del Teatro Sannazaro di Napoli, avviata la raccolta fondi

NAPOLI (ITALPRESS) – Un appello per la “rinascita” del Teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme, ieri, a Napoli, è stato lanciato dall’associazione Cultura Italiae, che ha anche avviato una raccolta fondi. Hanno già aderito all’appello decine di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, dell’arte e del cinema.

“La tragedia che ha colpito il Teatro Sannazaro non riguarda solo Napoli – si legge nell’appello -. Riguarda tutti noi che crediamo che lo spettacolo dal vivo sia un’infrastruttura civile, prima ancora che culturale. Per questo abbiamo deciso di avviare una raccolta di adesioni che non sia una semplice questua, ma il primo passo di un progetto più ampio di rinascita pubblico-privata del teatro: sicurezza, innovazione, formazione, produzione contemporanea. L’obiettivo è duplice: contribuire concretamente alla ricostruzione e trasformare il Sannazaro in un modello nazionale di rigenerazione dei teatri storici”.

“Per chi vuole sottoscrivere l’appello – si legge ancora – abbiamo predisposto un link di raccolta firme. Chi vuole partecipare – come donatore, partner, sostenitore o ambasciatore della campagna – può scrivere in privato. Facciamo in modo che da questa ferita nasca una visione condivisa. Perché quando rinasce un teatro, rinasce una comunità. Siamo molto grati ai Teatri pubblici e privati e agli attori e attrici che numerosi e generosi hanno accolto il nostro invito di donare una parte aggiuntiva del ricavato degli spettacoli e ai tantissimi amanti e cultori del Teatro che generosamente stanno già contribuendo con le loro donazioni di cui vi daremo quotidianamente l’aggiornamento. Ecco l’Iban per la raccolta fondi: Associazione Cultura Italiae, Via Barberini 67, 00187 Roma. IBAN: IT51N0344003209000000390700; Codice BIC /SWIFT: BDBDIT22. La descrizione del bonifico da inserire è: DONAZIONE PER TEATRO SANNAZARO”.

L’appello è stato sottoscritto, tra gli altri, da Massimo Ghini, Carolina Terzi, Alberto Barbera, Angelo Argento, Andree Ruth Shamman, Alessandro Longobardi, Pino Quartullo, Sebastiano Somma, Paolo Del Brocco, Massimiliano Finazzer Flory, Stefano Monti, Mariano Baudin, Bruno Siciliano, Laura De Filippo, Giampiero Borgia, Alberto Bonisoli, Gennaro Migliore, Edoardo Colombo, Raffaele Natella, Paolo Animato, Mariangela Mandia, Valeria Romanelli, Luciano Stella, Mariella Troccoli, Alberto Improda, Gianluca Curti, Riccardo Milani, Lina Sastri, Pino Grimaldi, Nicola Timpone, Luigi Lonigro, Alessandro Martini, Andrea Occhipinti, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Flavio Natalia, Benedetto Valentino, Cinzia TH Torrini, Gabriele Pignotta, Federica Lucisano, Simona Ercolani, Fabia Bettini, Mario Lorini, Piergiorgio Bellocchio, Caterina Balivo, Giorgio Verdelli.

