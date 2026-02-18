Il Comitato di esperti dice no a un nuovo trapianto per il bambino di Napoli: “Le sue condizioni non sono compatibili”

ROMA (ITALPRESS) – “Le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto”. È l’esito a cui è giunto il team di esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico. Lo rende noto l’Azienda Ospedaliera dei Colli spiegando che si è trattato di “un confronto collegiale che ha consentito una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile. Alla luce delle valutazioni effettuate al letto del paziente e sulla base degli ultimi esami strumentali, si è stabilito che le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto. La Direzione Strategica ha provveduto ad informare il Centro Nazionale Trapianti ed esprime la più sincera vicinanza alla famiglia, prontamente informata, in questo momento così difficile”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).