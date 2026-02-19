Maltempo, previsto un sopralluogo del capo della Protezione civile Ciciliano con il presidente Occhiuto

ROMA (ITALPRESS) – Domani il capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, sarà in Calabria per un sopralluogo dopo il maltempo degli ultimi giorni. Ciciliano – accompagnato dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto – sorvolerà in elicottero le zone maggiormente colpite dalle precipitazioni e dagli eventi alluvionali.

Alle ore 8.30 il capo della Protezione Civile e il governatore arriveranno a Sibari, dove – presso la delegazione municipale (via dell’Olimpo, snc) -, con il direttore regionale della ProCiv, Domenico Costarella, presiederanno una riunione operativa con i sindaci e i rappresentanti del territorio. Al termine della riunione, intorno alle ore 9, Ciciliano e Occhiuto terranno un punto stampa.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).