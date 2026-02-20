X
Poste, la sfida della macchina logistica per Milano Cortina 2026

20 Febbraio 2026

Video Askanews
Roma, 20 feb. (askanews) – Oltre 30mila metri quadri di magazzini in due hub logistici, circa 1000 tecnici coinvolti e una flotta di 270 mezzi per la movimentazione di attrezzature, materiali e forniture in tutte le sedi olimpiche e paralimpiche. Una macchina organizzativa imponete che Poste Italiane, Premium Logistics Partner di Milano Cortina 2026, ha messo a disposizione dell’evento sportivo più importante dell’anno. Il servizio del TG Poste.

