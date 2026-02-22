Calcio, risultati di serie A, senza reti tra Cagliari e Lazio

Roma, 22 feb. (askanews) – Finisce senza reti all’Unipol Domus tra Cagliari e Lazio. Nel primo tempo il Cagliari sfiora il gol con Zé Pedro, fermato dal palo. Adopo di testa ed Esposito di destro non trovano invece la porta per questione di centimetri. Nella ripresa i padroni di casa ci provano ancora, ma a Palestra viene annullato il vantaggio per fuorigioco e Provedel se la cava su Idrissi. Nel finale rosso a Mina e Lazio pericolosa: prima Caprile salva su Cataldi, poi in pieno recupero il centrocampista sfiora ancora il jolly. Questi i risultati e la classifica della 26esima giornata:

26esima giornata

Sassuolo-Verona 3-0, Juventus-Como 0-2,Lecce-Inter 0-2, Cagliari-Lazio 0-0, domenica 22 febbraio ore 12.30 Genoa-Torino, ore 15 Atalanta-Napoli, ore 18 Milan-Parma, domenica 22 febbraio ore 20.45 Roma-Cremonese, lunedì 23 febbraio ore 18.30 Fiorentina-Pisa, ore 20.45 Bologna-Udinese

Classifica: Inter 64, Milan 54, Napoli 50, Roma 47, Juventus 46, Como 45, Atalanta 42, Sassuolo 35, Lazio 34, Bologna 33, Udinese 32, Parma, Cagliari 29, Torino 27, Cremonese, Genoa, Lecce 24, Fiorentina 21, Pisa e Verona 15.

27^ GIORNATA

Venerdì 27 febbraio ore 20.45 Parma-Cagliari, sabato 28 febbraio ore 15 Como-Lecce, ore 18 Verona-Napoli, ore 20.45 Inter-Genoa, domenica 1 marzo ore 12.30 Cremonese-Milan, ore 15 Sassuolo-Atalanta, ore 18 Torino-Lazio, ore 20.45 Roma-Juventus, lunedì 2 marzo ore 18.30 Pisa-Bologna, ore 20.45 Udinese-Fiorentina.