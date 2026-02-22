Dazi, Commissione Ue chiede chiarezza dopo sentenza Corte Suprema

Bruxelles, 22 feb. (askanews) – La Commissione europea, con un comunicato pubblicato a Bruxelles, “chiede piena chiarezza sulle misure che gli Stati Uniti intendono adottare a seguito della recente sentenza della Corte Suprema sull’International Emergency Economic Powers Act. La situazione attuale non favorisce la realizzazione di scambi e investimenti transatlantici ‘giusti, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi’, come concordato da entrambe le parti e specificato nella dichiarazione congiunta Ue-Usa dell’agosto 2025”.

La “dichiarazione congiunta” è la formalizzazione dell’accordo sui dazi raggiunto dal presidente Usa Donald Trump e dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen a Turnberry, lo scorso agosto in Scozia, e che non è ancora stato approvato dal Parlamento europeo. Prevede un meccanismo asimmetrico e più favorevole agli Usa per cui, a fronte di un azzeramento dei dazi per l’importazione nell’Ue dei prodotti industrali americani, la grande maggioranza dei prodotti europei sono tassati con dazi al 15% negli Usa.

Nel comunicato, la Commissione assicura che “garantirà sempre la piena tutela degli interessi dell’Unione europea. Le aziende e gli esportatori dell’Ue devono beneficiare di un trattamento equo, prevedibilità e certezza del diritto”.

“Un accordo è un accordo – sottolinea la Commissione, avvertendo che “in qualità di principale partner commerciale degli Stati Uniti, l’Ue si aspetta che gli Stati Uniti onorino i propri impegni stabiliti nella dichiarazione congiunta, così come l’Ue si impegna a rispettarli. In particolare, i prodotti dell’Ue devono continuare a beneficiare del trattamento più competitivo, senza aumenti dei dazi oltre il tetto massimo chiaro e onnicomprensivo precedentemente concordato”.

“I dazi – ricorda la Commissione – sono tasse che fanno aumentare i costi sia per i consumatori che per le imprese, come confermano chiaramente studi recenti. Se applicati in modo imprevedibile, i dazi sono intrinsecamente destabilizzanti, perché minano la fiducia e la stabilità nei mercati globali e creano ulteriore incertezza nelle catene di approvvigionamento internazionali”.

La Commissione riferisce poi di essere “in stretto e continuo contatto con l’Amministrazione statunitense. Sabato 21 febbraio, il Commissario europeo per il Commercio Maros Sefcovic ha parlato con il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer e il Segretario al Commercio Howard Lutnick. Continueremo a lavorare per ridurre i dazi, come previsto dalla dichiarazione congiunta”.

“La priorità dell’Ue – indica ancora il cominicato della Commissione – è preservare un ambiente commerciale transatlantico stabile e prevedibile, agendo al contempo da punto di riferimento globale per il commercio basato sulle regole. L’Ue continua ad ampliare la propria rete di accordi commerciali ‘a zero dazi’ globali e ambiziosi in tutto il mondo e a impegnarsi per rafforzare un sistema commerciale aperto e basato sulle regole”, conclude il comunicato dell’Esecutivo comunitario.