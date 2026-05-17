Bollette e benzina alle stelle in Calabria, fino a 1300 euro in più a famiglia

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La Cna Calabria lancia l’allarme crisi economica per imprese e famiglie: fino a 1300 euro in più all’anno per bollette e benzina

CATANZARO – Una nuova emergenza economica rischia di abbattersi su famiglie e imprese calabresi. A lanciare l’allarme è la Cna Calabria, che denuncia gli effetti sempre più pesanti dell’aumento dei costi energetici e dei carburanti, destinati – secondo le stime elaborate dalla Confederazione nazionale – a incidere sui bilanci familiari fino a 1.300 euro in più all’anno.

Una prospettiva che, in una regione caratterizzata da redditi medi più bassi rispetto al resto del Paese e da una forte dipendenza dalla mobilità privata, rischia di trasformarsi in una vera e propria emergenza sociale ed economica.

A preoccupare la Confederazione artigiana non è soltanto l’impatto diretto sulle bollette di luce e gas, ma anche l’effetto a catena che i rincari stanno producendo sull’intero sistema produttivo. L’aumento del costo dell’energia si somma infatti ai rincari delle materie prime, della logistica e del credito, comprimendo i margini delle micro e piccole imprese e rendendo sempre più difficile mantenere livelli adeguati di competitività.

«Le micro e piccole imprese calabresi stanno sostenendo un peso sempre più difficile da sopportare – afferma il presidente di Cna Calabria, Giovanni Cugliari – perché ai rincari energetici si aggiungono quelli delle materie prime, dei trasporti e del credito. In molti casi le imprese non riescono più a trasferire gli aumenti sui prezzi finali senza perdere quote di mercato o competitività».

IN CALABRIA CONTO PIU’ SALATO PER LA DEBOLEZZA DEL TRASPORTO PUBBLICO

Secondo la Cna, se le quotazioni di petrolio e gas dovessero restare sugli attuali livelli anche nei prossimi mesi, per una famiglia media italiana la maggiore spesa annua potrebbe oscillare tra i 1.000 e i 1.300 euro. Ma in Calabria il conto rischia di essere ancora più salato. La conformazione territoriale, la debolezza dei collegamenti pubblici e la necessità, per migliaia di lavoratori, di utilizzare quotidianamente l’automobile per raggiungere il posto di lavoro, amplificano infatti gli effetti dei rincari dei carburanti.

«In Calabria – sottolinea ancora Cugliari – il trasporto pubblico presenta ancora significative criticità e migliaia di lavoratori sono costretti a spostamenti quotidiani in automobile. L’impatto dei rincari dei carburanti rischia quindi di essere ancora più accentuato, comprimendo il potere d’acquisto delle famiglie e aumentando ulteriormente i costi operativi delle imprese artigiane».

L’effetto combinato di questi aumenti potrebbe avere ripercussioni immediate anche sulla domanda interna. Con famiglie costrette a destinare una quota sempre più consistente del reddito alle spese obbligate, il rischio è quello di una contrazione dei consumi, con conseguenze dirette sulle attività commerciali e produttive locali. Uno scenario che, secondo la Cna, potrebbe rallentare ulteriormente un’economia regionale già segnata da fragilità strutturali.

IL POSSIBILE RALLENTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Non meno preoccupante, secondo l’associazione, è il possibile rallentamento degli investimenti in innovazione e transizione ecologica. L’aumento dei costi energetici e la crescente incertezza economica rischiano infatti di spingere molte aziende a rinviare programmi di ammodernamento, efficientamento energetico o digitalizzazione.

Le stime elaborate dalla Confederazione parlano di una possibile riduzione degli investimenti compresa tra il 2% e il 4% in caso di rincari prolungati. Una frenata che potrebbe tradursi in minore crescita economica, perdita di competitività e ulteriore difficoltà per il tessuto produttivo regionale.

Per questo la Cna Calabria chiede un intervento immediato da parte del Governo e delle istituzioni regionali. Sul tavolo ci sono proposte precise: rafforzare le misure di contenimento dei costi energetici, sostenere il reddito delle famiglie più esposte, incentivare gli investimenti in efficienza energetica e autoproduzione e garantire strumenti di sostegno alle imprese maggiormente colpite.

«Occorre intervenire rapidamente – conclude Cugliari – perché la tenuta dei consumi e degli investimenti rappresenta oggi una priorità assoluta. Senza misure efficaci molte imprese rischiano di rinviare investimenti, ridurre la produzione o, nei casi più difficili, interrompere l’attività. Servono interventi strutturali e misure straordinarie capaci di tutelare famiglie e imprese in una fase economica particolarmente delicata».