Ucraina,Vannacci: a morire in Donbass ci vadano Calenda, Gualmini e Azione

Roma, 23 feb. (askanews) – “Calenda, Gualmini e Azione vogliono mandare i nostri figli a morire per Kiev! Diano l’esempio: ci vadano loro! Prendano zaino, scarponi e fucile (sempre che sappiano come si usano) e vadano a morire in Donbass”. E’ quanto scrive sui social Roberto Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale.

“C’è un paese che fa parte dell’Unione Europea ed è dal 1974 che è invaso dai turchi: è Cipro. Eppure Von der Leyen e Calenda non vogliono un Rearm Europe per mandare a casa i Turchi da un paese invaso appartenente all’Unione europea. La narrativa che questa è la nostra guerra è falsa!”, conclude.