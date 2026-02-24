Referendum, Fazzolari: mai paragonato chi vota ‘no’ a Putin

Roma, 24 feb. (askanews) – “Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, non ha mai paragonato a Putin tutti coloro che votano ‘no’ al referendum, come erroneamente sostenuto da alcuni esponenti dell’opposizione”. Così in una nota diffusa dall’ufficio stampa dello stesso Fazzolari.

“Durante una chiacchierata informale a margine di un’iniziativa sui quattro anni di resistenza ucraina, gli è stato chiesto se Putin voterebbe ‘no’ al referendum. A una domanda evidentemente bizzarra, il sottosegretario ha risposto con una battuta: ‘In Russia non c’è separazione delle carriere, quindi probabilmente voterebbe no'”, aggiunge.

“Spiace constatare che quella battuta sia stata travisata in: ‘Fazzolari paragona a Putin chi vota No al referendum’, e che una polemica surreale e infondata abbia finito per distogliere l’attenzione dall’anniversario che si cercava di celebrare in modo trasversale e unitario”, sottolinea la nota.