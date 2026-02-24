Rino Gaetano rivive a Sanremo con Pier Luigi Guida

Roma, 23 feb. (askanews) – Il farmacista e musicista Pier Luigi Guida porta a Casa Sanremo un progetto che intreccia memoria, arte e scienza. Un frammento inedito di Rino Gaetano torna a risuonare a distanza di decenni. Si tratta di circa quaranta secondi registrati per caso in una sala di incisione, mentre il cantautore improvvisava con un microfono acceso. Quel frammento, rimasto nascosto nel tempo e mai pubblicato, è stato custodito dalla sorella di Gaetano e affidato in seguito a uno stornellatore romano per essere completato nel rispetto dello spirito originario. Da quell’intervento è nata una versione compiuta del brano che oggi rinasce in una veste contemporanea grazie al remix realizzato da Pier Luigi Guida.Il progetto sarà presentato a Casa Sanremo 2026 in due appuntamenti: il 24 febbraio alle 22:20 all’interno del Radio Village e il 25 febbraio, all’ora di pranzo, nella Sala Stampa. “Ti voglio” è molto più di una canzone. È un atto di continuità culturale, un modo per restituire voce a un artista che ha saputo raccontare l’Italia con ironia e verità, mantenendo intatta la sua umanità.Pier Luigi Guida, titolare della Farmacia Guida 1853, vive una doppia identità che diventa parte del senso stesso del progetto. Professionista sanitario di giorno, musicista di notte, incarna l’incontro tra scienza e creatività, tra disciplina e intuizione. “Se il farmacista studia la chimica – afferma – l’artista crea la chimica”.Portare a Sanremo un brano legato a Rino Gaetano significa affrontare una responsabilità culturale importante. In un momento in cui la musica tende spesso a correre più veloce della memoria, “Ti voglio” ricorda che innovazione e tradizione possono convivere. Non è un atto di nostalgia, ma un gesto di rinascita, un ponte tra generazioni costruito sulla forza discreta della memoria.