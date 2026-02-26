Calcio, la Juve porta il Galatasaray ai supplementari ma va fuori

1 minuto per la lettura
Roma, 26 feb. (askanews) – Una generosa Juve batte il Galatasaray ma ‘solo’ 3-2 ai supplementari. Un risultato che permette ai turchi di passare il turno in virtù del 5-2 dell’andata. I bianconeri riescono a sbloccarla nel primo tempo con un rigore di Locatelli. A inizio ripresa espulso Kelly. Nonostante l’inferiorità numerica la Juve trova il raddoppio con Gatti. Poi segna anche McKennie. Ma ai supplementari Osimhen e Baris Alper trovano i gol qualificazione
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA