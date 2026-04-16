Pioggia di medaglie per la Dance Academy F&M Asd Mangone Training Center

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Al campionato regionale Csen la scuola di danza vibonese si classifica per ben 25 volte al primo posto, collezionando anche 4 medaglie d’argento e altrettante di bronzo

A distanza di circa un mese la storia si ripete e la Dance Academy F&M Asd Mangone Training Center aggiunge allori e soddisfazioni. Questa volta la scuola di danza vibonese ha fatto incetta di medaglie al Campionato regionale Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale). Una manifestazione svoltasi a Lamezia Terme, organizzata dal coordinatore nazionale Giuseppe Tarantino. La Dance Academy F&M Asd Mangone Training Center è riuscita a conseguire il podio in ogni categoria. Ed è riuscita a portare a casa 25 medaglie d’oro, 4 d’argento e 4 di bronzo. L’ennesima dimostrazione di una scuola che funziona. Il lavoro settimanale, i sacrifici di ognuno e il talento si trasformano, una volta in gara, in vittorie e soddisfazioni.

Al solito numerosa la partecipazione della scuola di danza vibonese, con sedi su Pizzo e su Mileto. A dimostrazione ulteriore di una riconosciuta serietà e professionalità. Un vero e proprio punto di riferimento per il territorio. La conferma arriva dal numero eccellente di iscrizioni e dai consensi dei genitori. Poi ovviamente al lavoro dei maestri si accompagnano i balli ben eseguiti in ogni manifestazione. E qui i consensi arrivano dalle giurie, che votano e apprezzano.

Dance Academy F&M Asd Mangone Training Center: dai più piccoli agli Under 16

La scuola Dance Academy F&M Asd Mangone Training Center si è esibita nelle categorie Under 7, Under 9, Under 11 e Under 16. «Dai più grandi ai più piccoli e viceversa l’applauso è doveroso – sottolineano i maestri Francesco e Morena Fortuna – perché si sono esibiti senza timori, mettendo in pratica ciò che era stato preparato in precedenza. Ogni coreografia è stata eseguita artisticamente e tecnicamente alla perfezione. Noi maestri vogliamo ringraziare in primis la maestra Melissa Belsito che insieme a noi coordina i gruppi. Un grazie va ai genitori per la fiducia continua che ci danno e per i bellissimi messaggi ricevuti. E poi un pensiero alla signora Mimma e alla Mangone Training Center di Antonio Mangone, ormai da 18 anni presenti nella loro sede».

Studio, lavoro, sacrificio

Dietro i successi della Dance Academy F&M Asd Mangone Training Center c’è tanto lavoro. I maestri Francesco e Morena Fortuna, con Melissa Belsito da anni riescono a coinvolgere tante bambine, ragazze e giovani atlete. Le paure della vigilia lasciano spazio alle certezze emerse in ogni gara. Una volta in pista, via con i balli e lo spettacolo è assicurato. «Complimenti a coloro che si sono esibiti nei solo latin – aggiungono i maestri – e un plauso collettivo a tutta la scuola. Abbiamo raggiunto il gradino più alto del podio in tutte le categorie. Ci avete regalato emozioni grandissime. Una gran bella emozione vedervi in pista. Il sacrificio e lo studio ripagano sempre». E ancora: «Ma la cosa più bella che siamo una grande famiglia, una grande squadra, un grande gruppo. Questa è la nostra soddisfazione più grande. Siete il nostro orgoglio». Infine Morena Fortuna: «Un grazie ai nostri genitori Giuseppina De Luca e Giuseppe Fortuna, alla nostra famiglia, Nicola Riga e il mio piccolo Raffaele e a Chiara Cerminara, per il continuo supporto».

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