Pioggia di medaglie per la Dance Academy F&M Asd Mangone Training Center

Dance Academy F&M Asd Mangone Training Center ancora in evidenza5 minuti per la lettura
Al campionato regionale Csen la scuola di danza vibonese si classifica per ben 25 volte al primo posto, collezionando anche 4 medaglie d’argento e altrettante di bronzo
A distanza di circa un mese la storia si ripete e la Dance Academy F&M Asd Mangone Training Center aggiunge allori e soddisfazioni. Questa volta la scuola di danza vibonese ha fatto incetta di medaglie al Campionato regionale Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale). Una manifestazione svoltasi a Lamezia Terme, organizzata dal coordinatore nazionale Giuseppe Tarantino. La Dance Academy F&M Asd Mangone Training Center è riuscita a conseguire il podio in ogni categoria. Ed è riuscita a portare a casa 25 medaglie d’oro, 4 d’argento e 4 di bronzo. L’ennesima dimostrazione di una scuola che funziona. Il lavoro settimanale, i sacrifici di ognuno e il talento si trasformano, una volta in gara, in vittorie e soddisfazioni.
Al solito numerosa la partecipazione della scuola di danza vibonese, con sedi su Pizzo e su Mileto. A dimostrazione ulteriore di una riconosciuta serietà e professionalità. Un vero e proprio punto di riferimento per il territorio. La conferma arriva dal numero eccellente di iscrizioni e dai consensi dei genitori. Poi ovviamente al lavoro dei maestri si accompagnano i balli ben eseguiti in ogni manifestazione. E qui i consensi arrivano dalle giurie, che votano e apprezzano.
Dance Academy F&M Asd Mangone Training Center: dai più piccoli agli Under 16
La scuola Dance Academy F&M Asd Mangone Training Center si è esibita nelle categorie Under 7, Under 9, Under 11 e Under 16. «Dai più grandi ai più piccoli e viceversa l’applauso è doveroso – sottolineano i maestri Francesco e Morena Fortuna – perché si sono esibiti senza timori, mettendo in pratica ciò che era stato preparato in precedenza. Ogni coreografia è stata eseguita artisticamente e tecnicamente alla perfezione. Noi maestri vogliamo ringraziare in primis la maestra Melissa Belsito che insieme a noi coordina i gruppi. Un grazie va ai genitori per la fiducia continua che ci danno e per i bellissimi messaggi ricevuti. E poi un pensiero alla signora Mimma e alla Mangone Training Center di Antonio Mangone, ormai da 18 anni presenti nella loro sede».
Studio, lavoro, sacrificio
Dietro i successi della Dance Academy F&M Asd Mangone Training Center c’è tanto lavoro. I maestri Francesco e Morena Fortuna, con Melissa Belsito da anni riescono a coinvolgere tante bambine, ragazze e giovani atlete. Le paure della vigilia lasciano spazio alle certezze emerse in ogni gara. Una volta in pista, via con i balli e lo spettacolo è assicurato. «Complimenti a coloro che si sono esibiti nei solo latin – aggiungono i maestri – e un plauso collettivo a tutta la scuola. Abbiamo raggiunto il gradino più alto del podio in tutte le categorie. Ci avete regalato emozioni grandissime. Una gran bella emozione vedervi in pista. Il sacrificio e lo studio ripagano sempre». E ancora: «Ma la cosa più bella che siamo una grande famiglia, una grande squadra, un grande gruppo. Questa è la nostra soddisfazione più grande. Siete il nostro orgoglio». Infine Morena Fortuna: «Un grazie ai nostri genitori Giuseppina De Luca e Giuseppe Fortuna, alla nostra famiglia, Nicola Riga e il mio piccolo Raffaele e a Chiara Cerminara, per il continuo supporto».
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