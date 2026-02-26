Violenza donne, a 30 anni dalla legge Mattarella riceve protagoniste

1 minuto per la lettura
Roma, 26 feb. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione di parlamentari protagoniste dell’approvazione della legge n. 66 del 1996 contro la violenza sessuale, guidata da Alberta De Simone, in occasione del trentesimo anniversario della legge.
Erano presenti Valentina Aprea, Anna Finocchiaro, Maria Rita Lorenzetti, Alessandra Mussolini, Stefania Prestigiacomo, Livia Turco e Sonia Viale.
