Arctic Connections, lunedì a Roma conferenza internazionale

Roma, 27 feb. (askanews) – Lunedì 2 marzo alle ore 9.30, presso la suggestiva sede del Circolo degli Esteri a Roma, si terrà la settima edizione di Arctic Connections, la conferenza internazionale che quest’anno sarà dedicata alla Sicurezza dei Domini Strategici. L’iniziativa, promossa dalla Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, dalla Ambasciata Reale di Norvegia in Italia e dall’High North Center for Business and Governance, riunirà rappresentanti istituzionali, accademici e industriali italiani e internazionali.

La conferenza mira a delineare le priorità operative per tutelare la libertà di navigazione e garantire la sostenibilità delle rotte artiche, promuovendo la cooperazione tra pubblico e privato.

Gli appuntamenti previsti saranno incentrati su quattro ambiti principali: l’evoluzione delle relazioni internazionali ed il ruolo dell’Artico nei nuovi sviluppi geopolitici; lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti di connessione; la dimensione sottomarina e la salvaguardia della libertà di navigazione; le sfide geoeconomiche legate all’energia ed alle materie prime critiche.

“Roma crocevia tra Mediterraneo e Artico”. A presentare la settima edizione della conferenza, sarà il presidente della SIOI l’ambasciatore Riccardo Sessa, che ha definito questo evento “un passaggio strategico per il ruolo italiano nel Grande Nord”, sottolineando che: “L’Artico non è una periferia distante, ma un ‘Vicino Nord’ strategico”. Un concetto che sintetizza la visione italiana maturata dal 2013, anno dell’ingresso come Paese Osservatore nel Consiglio Artico, e rafforzata dalla recente pubblicazione del documento strategico nazionale.

Seguiranno gli interventi di apertura di Tord Tukun, ambasciatore di Norvegia in Italia, ed Andreas Raspotnik, esperto delle politiche artiche e della blu economy. Poi i saluti istituzionali di Edmondo Cirielli e di Agostino Pinna, inviato speciale dell’Artico, che introdurrà le linee di lavoro sulle priorità diplomatiche e scientifiche. Tra i relatori confermati ci saranno il vice ministro degli Affari Esteri della Norvegia Eivind Vad Petersson, il sottosegretario per il Commercio Internazionale della Finlandia Jarno Syrjala, insieme a dirigenti industriali come Kjell Morten Urke, General Manager, VARD Design AS (Gruppo Fincantieri), Massimo Claudio Comparini , Managing Director della Divisione Spazio di Leonardo, e Fabio Panunzi Capuano , Vice President Business Development and Corporate Diplomacy di Sparkle nonché esperti della difesa e della sicurezza.

Riconosciuta come pre-evento ufficiale dell’Arctic Circle Forum, la conferenza consoliderà il posizionamento di Roma quale piattaforma di dialogo tra Nord e Sud, in un contesto segnato da profonde trasformazioni geopolitiche e crescenti esigenze di cooperazione multilaterale.