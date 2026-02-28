Air Wick, debutto alla 76 edizione del Festival di Sanremo

Sanremo, 26 feb. (askanews) – Air Wick ha debuttato alla 76 edizione del Festival di Sanremo portando nella città dei fiori un’esperienza sensoriale inedita grazie alla nuova limited edition “Sinfonia di Fiori di Sanremo”. La fragranza, ispirata alla tradizione floreale della Riviera ligure, nasce per evocare la magia e le emozioni che da sempre caratterizzano la settimana sanremese, portando nelle case degli italiani un’armonia olfattiva capace di unire ricordi e presente.”Sanremo rappresenta da sempre un momento iconico del panorama culturale italiano – ha detto Giulia Cuccolini, Marketing Director Southern Europe Air Wick – un appuntamento capace di trasformare la città in un palcoscenico unico, dove musica, tradizione e atmosfera si fondono in modo irripetibile. Essere presenti in questo contesto per Air Wick significa abbracciare appieno il valore emotivo del Festival e celebrare il potere che i profumi hanno nel dare forma ai ricordi e nell’arricchire le esperienze quotidiane”.Fino al 28 febbraio, il pubblico può scoprire il mondo Air Wick all’interno di Casa Air Wick, uno spazio polisensoriale di oltre 100 mq allestito per la prima volta nell’area dell’ex cantiere navale, accanto al porto di Sanremo. Qui i visitatori saranno guidati in un viaggio olfattivo attraverso le principali fragranze del brand, fino a una stanza immersiva dedicata proprio alla limited edition “Sinfonia di Fiori di Sanremo”, presentata in anteprima.”Sinfonia Fiori di Sanremo – ha aggiunto Cucciolini – nasce perchè volevamo dedicare a questa città una delle nostre fraganze, città che ha una connessione naturale con il brand essendo la città dei fiori, guardando alla riviera ligure, ai suoi profumi esotici, ai suoi fiori selezionando una fragranza che unisce note di fiori bianchi, mimosa, agrumi in una nota delicata e intensa potendola scoprire qui in casa Air Wick per la prima volta”.In occasione del Festival, dal 22 febbraio sarà on air anche il nuovo spot televisivo firmato da Twister Film, secondo soggetto della campagna dedicata alla fragranza. La presenza di Air Wick si estenderà anche al Primafestival, portando la nuova fragranza nel racconto televisivo e rafforzando il legame tra profumi, emozioni e musica. L’esperienza sarà amplificata sui social grazie all’hashtag #AirWickSanremo, ai canali ufficiali @sanremorai e ai contenuti di Elisa Maino, creator da oltre 9 milioni di follower che racconta la magia della città dei fiori con una narrazione personale.”Siamo molto contenti di questa collaborazione – ha detto Marco Tamiazzo, Brand Integration Director Rai Pubblicità – acompagnando un brand come Air Wick in un momento di trasformazione e revisione della loro strategia di marketing in una piattaforma come questa di Sanremo. Abbiamo lavorato a 360 gradi, con uno spot televisivo, radio e attività digitali. Non ultimo l’installazione”.La partecipazione al Festival segna inoltre il debutto di Vestacy, la nuova realtà nata come spin off di Reckitt e oggi parte di Advent International, che apre così il suo primo capitolo come azienda indipendente con un’iniziativa ad alto impatto.