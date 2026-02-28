Malattie rare, Mattarella: diritto a salute sia uniforme nel Paese

Roma, 28 feb. (askanews) – “Per definizione, la cura dei pazienti affetti da malattie rare si presenta particolarmente complessa. Opportunamente, quest’anno, la Giornata Mondiale delle Malattie Rare è dedicata all’equità nell’accesso alle cure”. E’ quanto afferma in una dichiarazione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Il tema richiama l’attenzione sulla necessità di garantire a tutte le persone, indipendentemente dalla natura della malattia da cui si è affetti, pari diritti e pari opportunità terapeutiche”, osserva il presidente lanciando un appello perchè il diritto alla salute sia per tutti, uguale su tutto il territorio nazionale.

“L’Italia si distingue per il suo impegno attivo nel promuovere l’accesso ai farmaci destinati alle patologie rare e nel ridurre i tempi che intercorrono tra l’autorizzazione e l’effettiva disponibilità delle terapie. Permangono, tuttavia – sottolinea il Capo dello Stato -, disomogeneità territoriali che incidono sull’effettiva esigibilità delle prestazioni e determinano disparità non più accettabili: il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, deve trovare uniforme applicazione sull’intero Territorio nazionale”.