Sanremo, Eddie Brock: problema tecnico giovedì, non sentivo nulla in cuffia

Sanremo, 28 feb. (askanews) – Eddie Brock in gara al Festival di Sanremo con la canzone “Avvoltoi” durante l’esibizione di giovedì ha avuto una piccola incertezza dovuta a un problema tecnico. Ospite al Villaggio del Festival ai microfoni di askanews ha raccontato che cosa è accaduto: “Sono cose che succedono assolutamente. In un certo punto della canzone non ho più sentito nelle cuffie nulla. Visto che io mi distraggo molto facilmente, appena non ho sentito nulla ho perso un attimo la parola perché ho detto che forse sarebbe meglio rifarla, perché pensavo poi da lì in poi non si sentisse più. Ho detto se sei andato, arrivi e c’è grazie. Invece quando è tornato ho detto che comunque il bello della diretta è anche stupendo il fatto che uno faccia le cose per come vengono e anche riprendersi secondo me è una grande emozione, superi un bella paura”.”Avvoltoi” è brano che accompagna l’esordio sanremese del cantautore romano. “Io ho sempre fatto musica per emozionare le persone, non mi aspettavo tutto questo ma neanche sinceramente volevo farlo, io voglio solamente che le persone siano con me e che non ci sia un piano di superiorità tra cantante e ragazzo che ascolta, signore, signora, chi che sia, ascolti la musica che io faccio. Sono venuto qui con un grande onore, Carlo mi ha dato questo grande onore di poter venire a cantare su questo palco per portare le emozioni che voglio dare. Poi secondo me la parte bella ora inizierà dal momento in cui iniziano i tour e cominciamo a vedere le persone”.Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, romano classe 1997, ha sempre messo la musica al centro della sua vita ma è un outsider nato dalla viralità di un suo brano sui social. Per questo classifica non lo preoccupa. “Guarda, ti dico, ho sempre detto questa cosa che a me i numeri non mi piacciono, proprio uno perché sono scarso in matematica e due perché io odio vedere la musica come competizione anche perché non capisco con che criterio una canzone dovrebbe essere migliore dell’altra, se la mettiamo sui numeri non credo sia una cosa intelligente, quindi io spero che a prescindere da quello che succeda le persone si siano emozionate con me”.”Avvoltoi” è il racconto di quegli errori sentimentali che continuiamo a ripetere, cercando nell’altro uno stereotipo, una ferita familiare, dentro un meccanismo perverso che finisce per alimentare i reciproci demoni. Una dinamica che si trasforma in dipendenza emotiva: non scegliamo l’amore, lo rincorriamo, anche quando ci fa male. Solo quando concediamo a noi stessi la possibilità di stare davvero bene, l’amore smette di coincidere con il dolore e diventa finalmente una scelta.Il percorso avviato a Sanremo proseguirà il 6 marzo con l’uscita di “Amarsi è la rivoluzione (Deluxe)”, nuova versione dell’album nata come naturale estensione dei suoi lavori passati che conterrà in aggiunta “Avvolti”, “Portami Via” in una versione registrata in studio con Fabrizio Moro e l’inedito “Il tuo universo”. Per presentare il progetto, Eddie Brock incontrerà i fan durante l’Instore Tour, che farà tappa a Roma (Discoteca Laziale) proprio il 6 marzo, a Catania (CC Porte di Catania) il 7 marzo, a Imola (CC Leonardo) l’8 marzo, a Tatanto (CC Porte dello Jonio) il 9 marzo, a Milano (Mondadori Duomo) il 10 Marzo, l’11 marzo a Roncadelle (CC Elnòs Shopping), il 13 marzo ad Antona (CC Conero), il 15 marzo a Maida (CC due Mari), il 20 marzo a Terni (CC Cospea Village) e il 22 marzo a Piacenza (CC Gotico).Eddie Brock porterà poi la sua musica dal vivo in giro per l’Italia con l’AMARSI TOUR 2026, che prenderà il via il 26 marzo a Milano (Santeria Toscana), per poi proseguire il 29 marzo a Roma (Largo Venue), il 3 aprile a Napoli (Duel Club) e il 4 aprile a Catania (ECS Dogana).Durante l’estate il tour arriverà a Firenze il 25 giugno (Anfiteatro delle Cascine), il 5 luglio a Brescia (Arena Campo Marte, Brescia Summer Music), il 7 luglio a Caserta (Belvedere di San Leucio), il 30 luglio a Gallipoli – LE (Parco Gondar, Oversound Music Festival), il 2 agosto ad Ancona (Piazza Cavour, Dorico Festival), il 4 agosto a Pescara (Porto Turistico, Zoo Music Fest), il 18 agosto a Bagheria (Piccolo Parco Urbano), per concludersi il 22 agosto a Cattolica – RN (Arena della Regina).