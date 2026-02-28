Sanremo, Laura Pausini e l’abbraccio con Conti: “Carlo ti voglio bene”

Sanremo, 28 feb. (askanews) – Ringrazio Carlo Conti e tutti voi, stasera devo partire perché domani non lavoro in Italia e all’ultima conferenza non ci sarò, ne approfitto per fare in bocca al lupo a tutti i miei colleghi in gara e per dirti che ti voglio molto bene”.Così Laura Pausini in conferenza stampa prima dell’ultima serata del Festival di Sanremo, rivolgendosi a Carlo Conti che l’ha scelta come co-conduttrice di questa edizione e abbracciandolo.