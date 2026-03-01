MotoGp, Bezzecchi: “Dopo l’errore di ieri importante rifarsi”

Roma, 1 mar. (askanews) – Dal primo all’ultimo giro in testa, con oltre cinque secondi di margine e la sensazione di controllo totale. Marco Bezzecchi domina il Gran Premio di Thailandia al Chang International Circuit, si lascia alle spalle la caduta di ieri e firma una delle prove più solide della stagione per l’Aprilia Racing.

“Sono molto molto contento perché dopo ieri, che è un errore che ci stava ma che fa sempre male, era importante cercare di rifarsi oggi”, dice a fine gara. “Avevo chiara in testa una strategia da poter provare a fare, ma era importante partire bene. Ce l’ho fatta, sono partito meglio di ieri e dopo ho cercato di gestire bene le gomme anche se stavo forzando chiaramente per cercare di mettere un po’ di distacco tra me e il secondo. E dai, sono contento, i ragazzi sono stati bravissimi e quindi cerchiamo di continuare così”.

Il consumo della posteriore fa la differenza su una pista tradizionalmente severa con gli pneumatici. Bezzecchi allunga fino a quattro secondi su Raul Fernandez e tiene un ritmo che resta inesorabile fino alla bandiera a scacchi.

“Perché all’inizio per andare via stavo chiaramente spingendo, però avevo ben chiari i punti dove poter spingere un po’ di più e altri dove toccava invece essere un po’ più conservativi”, spiega. “Questa è una pista un po’ maledetta per certi aspetti della gomma e quindi anche dove magari delle volte non fai attenzione, come possono essere i movimenti che fai sui rettilinei, qua fanno la differenza e quindi ho cercato semplicemente di guidare il più pulito possibile e mi veniva bene. La moto funzionava bene, quindi diciamo che è stato un insieme di cose. Sono molto soddisfatto”.

La superiorità della RS-GP emerge anche dal risultato complessivo: quattro Aprilia nei primi cinque posti. Un segnale forte per la casa di Noale.

“Vuol dire che sono stati bravi i ragazzi quest’inverno a fare delle cose buone in Aprilia perché ci hanno portato tante cose da provare”, osserva Bezzecchi. “Non è stato facile ai test riuscire a provare bene tutto, ad avere sempre chiaro cosa fosse meglio e cosa fosse un pelo peggio, perché i test spesso ti portano un po’ fuori strada visto che la pista diventa sempre fantastica. Però loro sono stati bravi e sono contento”.

Resta anche il peso mentale della caduta di ieri, superata già dalle prime curve di oggi. “Stamattina è stata tosta perché comunque ho cercato di entrare come se ieri non fosse successo niente e ho subito preso due o tre rischi importanti. Quindi mi sono detto di fare un respiro perché sennò avrei fatto i danni anche oggi. Dopo in gara sono partito fortunatamente forte e ho cercato di stare un po’ più tranquillo e mi è venuto tutto un pelo meglio. Dopo un po’ di giri mi sono dimenticato di ieri”.