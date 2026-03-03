Ferrari inaugura un centro diagnostico per il personale e la comunità

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Ferrari ha inaugurato a Maranello un Centro Diagnostico, realizzato per erogare servizi di prevenzione e diagnosi avanzata sia alle proprie persone che alla comunità locale. Il Centro, gestito da Med-Ex, storico partner medico di Ferrari, si avvale delle più evolute tecnologie, grazie anche a strumentazione Philips.

“Il nuovo Centro Diagnostico rappresenta un primato assoluto in Italia: è la prima volta che un’azienda non appartenente al settore medico realizza una struttura di questo livello in sinergia con le Istituzioni pubbliche – si legge in una nota -. Una proficua collaborazione con gli enti regionali e locali che ha trovato un terreno fertile per sviluppare iniziative concrete e di prossimità a beneficio del territorio e della comunità”.

L’iniziativa è stata presentata oggi dal CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, dal CEO di Royal Philips, Roy Jakobs, e dal Direttore Generale della Azienda USL di Modena, Mattia Altini, alla presenza del Vice Presidente Piero Ferrari, del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, del Sindaco di Maranello, Luigi Zironi e del fondatore e CEO di Med-Ex, Fred Fernando.

Nei prossimi giorni sarà siglato un accordo triennale con l’Azienda USL di Modena per offrire uno screening mammografico presso il Centro alle donne residenti nei Comuni di Maranello, Formigine e Fiorano, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione oncologica sul territorio. Sono previsti, secondo le tempistiche dei programmi regionali, circa 8.300 esami, la cui refertazione sarà affidata agli specialisti dell’AUSL.

Il Centro si candida inoltre a diventare un polo di studio epidemiologico grazie all’attività di data pooling svolta da Med-Ex, e proporrà servizi di analisi della documentazione clinica da remoto (second opinion) in collaborazione con i più accreditati centri medici pubblici italiani.

Ferrari non tratterrà alcun utile dal Centro, confermando “la volontà di restituire valore al territorio e promuovere la crescita delle competenze locali. L’utile generato dall’attività, per la quota di competenza di Ferrari, sarà infatti reinvestito in attività di formazione per personale medico e tecnico, oltre che in borse di studio per giovani professionisti medicali”, prosegue la nota.

Il Centro è attrezzato con apparecchiature di ultima generazione, dotate di software con integrazione di Artificial Intelligence, tra cui una Risonanza Magnetica Total Body, un Tomografo Computerizzato Spettrale, un Mammografo con Tomosintesi, una Radiografia Digitale con collimazione intelligente e un Densitometro Osseo DEXA. “Tutte le attrezzature garantiscono standard qualitativi e prestazionali ai massimi livelli, offrendo diagnosi più precise, rapide e sicure”, sottolinea Ferrari, che prosegue: “Il Centro Diagnostico rafforza la tradizionale attenzione di Ferrari verso le persone e la loro salute. Un’attenzione che si esprime ad esempio in Formula Benessere, storico programma di welfare del Cavallino Rampante, che dal 2024 include un approfondito check-up annuale (erogato nel 2025 a oltre 4.000 dipendenti), e in Formula Benessere Junior, che offre assistenza medica ai figli dei dipendenti (oltre 1.000 visite nel 2025). Da oggi, con l’inaugurazione della nuova struttura, la gamma di visite specialistiche a cui i dipendenti Ferrari hanno accesso raggiunge una completezza di cura senza precedenti”.

“Il Centro Diagnostico è un esempio concreto di co-prosperity: unisce competenze, risorse e innovazione per generare e condividere valore tra aziende, istituzioni e comunità. Abbiamo realizzato in tempi record – meno di due mesi – una struttura grazie alla stretta collaborazione tra imprese, oltre che tra pubblico e privato – ha dichiararo Benedetto Vigna, CEO di Ferrari -. Il nuovo Centro è un progetto nato per le persone e grazie alle persone, che ha lasciato in noi degli insegnamenti importanti. Per questo, mi piace ricordare che non conta tanto l’obiettivo di un’opera, quanto ciò che si diventa realizzandola”.

“Ferrari è sinonimo di velocità, precisione e performance, valori in cui anche Philips si riconosce pienamente – spiega

Roy Jakobs, CEO di Philips -. Questo progetto dimostra come la combinazione della nostra leadership nell’innovazione, di una solida capacità di execution e la centralità delle persone possa accelerare il progresso in ambito sanitario, rafforzando la prevenzione, consentendo diagnosi più precoci e ampliando l’accesso a cure di alta qualità. Insieme trasformiamo la visione in azioni concrete a beneficio delle comunità locali, offrendo cure migliori a un numero sempre maggiore di persone”.

“Un ringraziamento a Ferrari per la scelta di continuare a collaborare con il nostro territorio e il nostro sistema pubblico, investendo proprie risorse in una nuova struttura che sarà al servizio non solo dei dipendenti dell’azienda, ma di tutta la comunità – spiega Michele de Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna -. E’ un ulteriore esempio di come in Emilia-Romagna istituzioni e realtà private sappiano giocare di squadra al servizio di cittadine e cittadini. Per la Regione Emilia-Romagna la tutela del diritto alle cure e alla prevenzione sarà sempre di più una priorità, che guiderà tutte le nostre politiche in ambito sanitario, sociale e non solo. Qualsiasi realtà voglia accompagnarci in questa strada, ci troverà pronti a collaborare in modo proficuo e propositivo”.

“Oggi prende vita una nuova infrastruttura di salute pubblica, con un obiettivo molto concreto: portare prevenzione di alta qualità più vicino alle persone. Questa collaborazione pubblico-privato rafforza il sistema pubblico, perchè si fa carico di costi rilevanti e consente di reinvestire risorse in innovazione, servizi e competitività. E’ esattamente questo il tipo di partnership di cui il sistema sanitario ha bisogno: trasparente, orientata al bene comune, misurabile nei risultati”, sottolinea Mattia Altini, Direttore Generale di Azienda USL Modena.

– Foto ufficio stampa Ferrari –

(ITALPRESS).