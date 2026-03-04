Philip Morris: “Prosegue impegno per fare abbandonare le sigarette”

Milano, 4 mar. (askanews) – Un investimento di oltre 16 miliardi di dollari su scala internazionale per sviluppare e commercializzare in 106 mercati prodotti senza combustione. Sono i numeri di Philip Morris International che ribadisce, anche in Italia, la volontà di arrivare a un mondo senza sigarette. g “Noi – ci ha detto Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia – abbiamo iniziato un percorso dieci anni fa con una grande ambizione che era quella di liberare il Paese dalle sigarette. Oggi visto il progresso, visti i 4 milioni e mezzo di consumatori che hanno abbandonato le sigarette, ci sentiamo confidenti di poter completare questo percorso entro il 2035. I consumatori stanno comprendendo qual è l’offerta di Philip Morris, qual è l’obiettivo della trasformazione e stanno imparando a riconoscere le differenze fra i prodotti e quindi come dicevo 4 milioni e mezzo hanno già deciso di abbandonare in maniera definitiva le sigarette per questo credo che questi numeri dimostrino la capacità di Philip Morris di essere allineata con le esigenze dei consumatori”.L’impegno del gruppo, che passa attraverso una profonda trasformazione, è quello di seguire una strategia di comunicazione molto regolata, rivolta solo ad adulti fumatori, nell’ottica di spingerli verso soluzioni alternative. “In questo contesto – ha aggiunto Daniela Della Monica, responsabile Prodotti senza combustione di Philip Morris Italia – diciamo sempre che la soluzione migliore è smettere di fumare, ci rivolgiamo solo ad adulti fumatori, ma cerchiamo di abilitare un cambio, laddove non si riesce a smettere di fumare, su prodotti senza combustione. Oggi abbiamo condiviso con voi il lancio di un nuovo prodotto Bonds by Iqos. È un prodotto che cerca di avvicinarsi il più possibile all’esperienza di chi ancora è legato molto alla sigaretta tradizionale, quindi è l’esperienza più vicina alla sigaretta tradizionale per autenticità, per gusto, per semplicità, per ritualità e pensiamo che l’aggiunta di questo prodotto possa accelerare ancora di più una trasformazione che sta già avvenendo”.Il nuovo dispositivo per il riscaldamento elettronico nasce con l’idea di abbassare ulteriormente le barriere di accesso a prodotti senza combustione e ampliare ancora la platea di chi abbandona le sigarette.