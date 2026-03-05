A Gabriele Salvatores il Globo d’Oro alla Carriera

Roma, 5 mar. (askanews) – Il Globo d’Oro, storico premio organizzato e conferito dall’Associazione della Stampa Estera in Italia per celebrare le opere e i protagonisti più significativi del cinema italiano, giunge alla 66esima edizione e annuncia il conferimento del Premio alla Carriera a Gabriele Salvatores. L’ambita statuetta verrà consegnata durante la serata di premiazione, che si terrà il prossimo primo luglio nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma.

Ancora una volta il prestigioso Globo d’Oro si conferma come un momento di riconoscimento centrale per celebrare l’eccellenza cinematografica italiana nel contesto internazionale. A scegliere Salvatores, già Premio Oscar, è stato infatti il Comitato Cinema della Stampa Estera, composto da rappresentanti della stampa provenienti da tutti i paesi del mondo, e che ha voluto rendere omaggio a un percorso artistico capace di coniugare ricerca, innovazione narrativa e dialogo costante con il pubblico internazionale.

“Con il Premio alla Carriera al maestro Gabriele Salvatores celebriamo un regista che ha saputo raccontare l’Italia con profondità, visione e respiro internazionale, capace di attraversare generi e generazioni, mantenendo uno sguardo sempre riconoscibile e autentico”, così le co-responsabili del Premio, Francesca Biliotti, corrispondente San Marino RTV, e Constanze Templin, giornalista e TV producer tedesca.

“Questa 66esima edizione vuole confermare e rafforzare il legame non solo con la storia della città di Roma che ci ospita, ma con il suo patrimonio creativo e produttivo che rende il Cinema italiano riconoscibile nel mondo – continuano – Parliamo di artigiani, maestranze, professionisti che rappresentano un vanto del Made in Italy. Per questo il Globo d’Oro è da sempre un ponte tra l’Italia e la stampa internazionale, ribadendo questo dialogo e proiettandolo nel futuro”.

Nel frattempo proseguono i lavori delle giurie impegnate nella visione e selezione delle opere in concorso nelle diverse categorie: lungometraggi, documentari, cortometraggi e serie TV.

Il Comitato Cinema 2026 è composto dalle co-responsabili del Premio e della sezione lungometraggio, Francesca Biliotti, corrispondente San Marino RTV, Italia; e Constanze Templin, giornalista/ TV producer, Germania; Antonino Galofaro, responsabile sezione serie TV, giornalista Le Temps, Svizzera; Alba Kepi, responsabile sezione cortometraggio, corrispondente Ora News, Albania; Mary Villalobos, responsabile sezione documentario, giornalista NTN 24 dell’America Latina, Colombia.