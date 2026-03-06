Milano, allarme bomba al Tribunale dopo una chiamata al 112

Milano, 6 mar. (askanews) – E’ stata una chiamata al Numero unico di emergenza 112 a far scattare l’allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano, ha dichiarato un funzionario del Tribunale ad askanews. Circa 500 persone sono state evacuate dallo stabile. Gli artificieri e le unità cinofile delle Forze dell’ordine, insieme con i Vigili del fuoco, procedono alla perlustrazione di locali e uffici per consentire le verifiche. Le vie adiacenti al Palazzo di Giustizia sono state chiuse al traffico con disagi per la circolazione.