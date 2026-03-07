Carburanti, Schlein a Meloni: accise mobile va introdotta subito

Roma, 7 mar. (askanews) – “Con la benzina che ha avuto aumenti stellari aumentano gli extraprofitti di chi la vende ma anche il gettito iva per lo stato. Proponiamo al governo di usare subito quell’extragetttito iva per restituirlo ai cittadini abbattendo le accise per tutti, si chiama accisa mobile anche il governo nel 2023 ha riadottato questo strumento ora è il momento di utilizzarlo”. Lo ha ribadito la segretaria del Pd Elly Schlein, intervistata dal Tg2.