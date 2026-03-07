X
<
>

Carburanti, Schlein a Meloni: accise mobile va introdotta subito

| 7 Marzo 2026 20:50 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 7 mar. (askanews) – “Con la benzina che ha avuto aumenti stellari aumentano gli extraprofitti di chi la vende ma anche il gettito iva per lo stato. Proponiamo al governo di usare subito quell’extragetttito iva per restituirlo ai cittadini abbattendo le accise per tutti, si chiama accisa mobile anche il governo nel 2023 ha riadottato questo strumento ora è il momento di utilizzarlo”. Lo ha ribadito la segretaria del Pd Elly Schlein, intervistata dal Tg2.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA