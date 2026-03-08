Disponibile la colonna sonora originale della serie Portobello

Milano, 8 mar. (askanews) – È disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme Portobello (Original Soundtrack), la colonna sonora originale firmata da CAM Sugar e Our Films e composta da Teho Teardo. La soundtrack accompagna l’omonima serie Portobello, prima produzione italiana di HBO Original, diretta da Marco Bellocchio e presentata fuori concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La colonna sonora pubblicata da CAM Sugar e Our Films include 12 brani originali composti da Teho Teardo, vincitore del David di Donatello per Il divo nel 2009 e autore di colonne sonore per film come La ragazza del lago e Lavorare con lentezza (Nastro d’Argento). Le composizioni si legano a uno dei progetti televisivi italiani più attesi dell’anno, attraversando il dramma umano e i risvolti psicologici della vicenda giudiziaria di Enzo Tortora, tra i volti più amati della televisione italiana, arrestato nel 1983 con accuse di appartenenza alla camorra e traffico di droga poi rivelatesi infondate.

La scrittura di Teho Teardo intreccia introspezione emotiva e atmosfere claustrofobiche, costruendo un paesaggio sonoro che amplifica il senso di isolamento del protagonista e quella sua fermezza trattenuta, una tensione interna che non esplode mai ma resta costantemente compressa. La musica non si limita ad accompagnare la narrazione: ne diventa parte integrante, restituendo in suono la parabola di caduta e la fragile, ostinata tensione verso il riscatto.

“La musica che ho scritto per Portobello di Marco Bellocchio si sviluppa lungo le traiettorie di due brani chiave: “Tortora per un po'” e “Conseguenze inaspettate”. Nel primo, Tortora attraversa il proprio incubo con fermezza, senza esplodere mai; nel secondo è invece il mondo intorno a lui a deflagrare.”

La serie è prodotta da Lorenzo Miele e Mario Gianani per Our Films, società del gruppo Mediawan, e da Simone Gattoni per Kavac Film, in coproduzione con Arte France e in collaborazione con Rai Fiction e The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, e ha debuttato con i primi due episodi il 20 febbraio, con un nuovo episodio ogni settimana fino al 27 marzo. La sceneggiatura di Marco Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiori vede al centro della narrazione, l’interpretazione intensa di Fabrizio Gifuni nel ruolo di Tortora, affiancato da un ampio cast che include Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano e Alessandro Preziosi.